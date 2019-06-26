Список площадок под храм утвердили в Екатеринбурге
Список площадок для строительства храма Святой Екатерины, в который вошли три предполагаемые территории, утвердила рабочая группа в Екатеринбурге.
Ранее в ходе голосования из перечня исключили сквер.
Стоит отметить, что при выборе возможных площадок члены рабочей группы учитывали мнение инвесторов — они одобрили пересечение улиц Белинского и Фурманова и бывший приборостроительный завод на улице Горького, передает РИА Новости.
Кроме того, в перечень попала территория, на которой ранее располагалась ныне снесенная телевизионная башня.
Напомним, что в середине мая 2019 года в Екатеринбурге местные жители вышли на акции протеста. Они взбунтовались против строительства храма в сквере. Всего до 30 мая от жителей пришло более 11 тысяч предложений с вариантами размещения церкви.
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