«Сигнал европейцам»: политолог объяснил отход украинских войск от границ ЛНР и ДНР

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, украинские военные 26 июня отступили от одной из позиций возле станицы Луганской.

— Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны участников конфликта, — говорится в заявлении.

Политолог Сергей Марков считает, что отход украинских войск от границ ЛНР и ДНР связан с политикой Евросоюза.

— Отвод войск, которого все очень ждали, произошел. Очень много было требований к этой процедуре, в том числе Украина должна была прекратить там активные боевые действия. Думаю, с большой долей вероятности недавно избранный президент Украины Зеленский таким образом подает сигнал европейской дипломатии о том, что он готов сотрудничать с европейцами, — сказал политолог.

Подобная активизация дипломатии Евросоюза должна способствовать тому, чтобы Украина реализовала Минские соглашения. Сергей Марков отметил, что знаковым стало и назначение нового главы американской миссии на Украине. Вместо Мари Йованович, которая «накачивала» проамерикански настроенных украинских общественных активистов денежными средствами, США прислали классического дипломата Уильяма Тейлора.

— Тейлор — настоящий ветеран дипломатии, и его назначение вместо уволенной Йованович говорит о начале реализации именно европейского сценария развития ситуации на Украине, — добавил эксперт.

Представитель Луганской народной республики Роман Иванов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что на отведение вооруженных сил потребуется до трех дней.

— Процесс разведения сил и средств, согласно рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений народная милиция уведомит Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств, — добавил Иванов.

Иванов также подчеркнул, что с 2016 года подобное мероприятие у станицы Луганской не раз срывалось Вооруженными силами Украины под надуманными предлогами.

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