Прощай, школа: топ-5 курьезных выпускных-2019

Сотни тысяч школьников отмечают в эти дни выпускной, месяцем ранее в России прогремели последние звонки. Не обошлось без казусов в этом году. «Вечерняя Москва» собрала подборку самых неоднозначных и курьезных новостей, связанных с российскими выпускниками.

Торт с «надгробиями»

Родители красноярских школьников приготовили торт для торжества. Предполагалось, что каждый выпускник получит кусок торта со своим изображением, однако кондитеры не учли, что торт получился двусмысленным. Некоторым кондитерское изделие напомнило кладбище с надгробиями. Представитель родительского комитета Ирина Смирнова подчеркнула, что макет не был согласован с администрацией школы, однако задумка детям понравилась. В местных пабликах однако высказали другую версию: подписчики группы в социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Красноярск — столица Сибири» сообщили, что дети могли обидеться на такой креатив.

«Крестный отец» из школы

Выпускники 11б класса СОШ № 1 из села Агаповка в Челябинской области сняли клип на тему сложности выпускных экзаменов и ЕГЭ. Ролик они назвали «Мама, я прорвусь», в нем педагог предстает в образе Дона Карлеоне (главного мафиози из фильма «Крестный отец»). Школьники показывают, как некоторые списывают на экзаменах, но администрация школы видит нарушение, школьника выводят с экзамена. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, а ребят похвалили за рэп-исполнение.

«В последний путь!»

Имя мэра Владивостока Олега Гуменюка прогремело месяц назад по всей России. Градоначальник попал в неловкую ситуацию во время мероприятий, посвященных последнему звонку в школах. Выступая с речью перед школьниками, он отправил их «в последний путь», но понял свою ошибку и быстро исправился. Это не помешало ролику стать вирусным и попасть в федеральный топ.

«День памяти» на выпускном

В Пензенской области школьникам предложили совместить два мероприятия — выпускной и день памяти и скорби, связанный с началом Великой отечественной войны. Многим показалось странным подобное сочетание, родители выпускников и школьники эмоционально обсудили ситуацию в соцсетях.

Вечеринка привела к увольнению директора

Директору общеобразовательной школы № 74 во Владивостоке Галине Пугиной и вовсе пришлось уволиться после скандальной короткой вечеринки выпускников. Они распылили в актовом зале огнетушитель, станцевали в костюмах, записали короткое видео, которого хватило на то, чтобы обеспечить резонанс в Сети. Детей обвиняли в разврате, пошлости и других грехах, но, как оказалось, мир не рухнул. С ребятами провели воспитательную беседу, одна из школьниц получила штраф за ношение полицейской формы, и скандал иссяк.

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