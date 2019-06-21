Эксперты назвали города с самыми дорогими выпускными платьями
Специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» рассказали о цене выпускных платьев в разных российских городах. Так, самый дорогой наряд можно купить в Воронеже, а наиболее дешевый — в Ижевске.
Кроме того, эксперты отметили, что средняя цена выпускного платья в России в 2019 году повысилась на 11,1 процента по сравнению с предыдущим годом и достигла 4 тысяч рублей.
В Воронеже платье для выпускного можно приобрести в среднем за 5,4 тысячи рублей, в Москве цена праздничного наряда составляет 4,9 тысячи рублей, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону — 4,6 тысячи, в Саратове — 3,9 тысячи рублей, в Самаре — 3,7 тысячи рублей.
Самое недорогое платье можно купить в Ижевске за 2 тысячи рублей, в Екатеринбурге оно стоит 2,2 тысячи рублей, в Челябинске — 2,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 3,1 тысячи рублей.
Эксперты отметили, что большинство выпускниц купили платья примерно за месяц до праздника. Также они рассказали, что российские выпускницы чаще всего ищут платья маленького размера, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: Эксперты рассказали, как сэкономить на выпускном вечере и не обидеть ребенка