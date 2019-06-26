СК проверит московского отравителя на причастность к растлению несовершеннолетних
Столичные следователи заявили, что предполагаемого серийного отравителя прохожих Мурата Сабанова в центре Москвы проверят на причастность к другим преступлениям.
— Приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ (кража) и 162 УК РФ (разбой), — говорится в новости на сайте СК РФ по Москве.
— Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних, — уточнили в Следственном комитете.
Ранее стало известно, что мужчина знакомился с жителями города и предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо.
Материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей, обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
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