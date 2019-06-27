Праздничную программу подготовил Музей Победы для супругов и детей 7 июля
В честь Дня семьи, любви и верности вход в Музей Победы 7 июля будет бесплатным для супругов и детей до 16 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Музей подготовил праздничную программу «Ромашка Победы. Семейная история войны». В диорамном комплексе актеры театра и кино Авангард Леонтьев и Дмитрий Савкин прочитают фронтовые письма своих близких. Литературно-музыкальные постановки помогут посетителям понять, как семья и любовь сделали людей сильнее в годы войны. В рамках программы «Свободный микрофон» гости смогут поделиться своими историями о прошедших войну родственниках.
Народный молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой подготовил спектакль «С любимыми не расставайтесь». В основу постановки легла пьеса Ники Квижинадзе «Ромашка и Ландыш».
Посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах, посмотреть семейные фильмы и мультфильмы в кинотеатре «Поклонка».
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