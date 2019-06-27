Яна Рудковская заметила нечистую силу в доме и вызвала священника

Яна Рудковская рассказала, что в ее особняке происходят странные и непонятные вещи. Ее дом превратился в место для потусторонних сил.

По словам продюсера, сын Александр часто сталкивается с аномальными явлениями. В его комнате внезапно открывается дверь, которую можно отворить только сильно нажав на ручку. Затем ребенок слышит страшный смех игрушки в гардеробной, хотя ее в доме нет.

Сначала страх ребенка Яна Рудковская восприняла как детскую впечатлительность. Однако няня Александра подтвердила странные явления в особняке.

— Няня Саши пожаловалась, что постоянно чувствует чье-то присутствие, будто кто-то ходит рядом, издавая странные шумы и звуки, — цитирует Яну Рудковскую «СтарХит».

Продюсер добавила, что пес Фифа стал рычать и громко лаять, когда поднимался на злополучный этаж. Также часы в доме постоянно показывают неправильное время.

Чтобы решить возникшую проблему, Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратилась к священнику, который освятил особняк и избавил его от потусторонних сил.

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