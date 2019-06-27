Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
Все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— Особый режим работы связан с поступлением неблагоприятного прогноза погоды, — уточнил он.
По словам заммэра, все объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль.
— Городские службы получили предписание по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, пунктов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, — рассказал Петр Бирюков.
От подтоплений Москву спасут 1200 сотрудников Мосводостока. Они также работают в усиленном режиме.
— На улицы города выехало около 200 единиц спецтехники, в том числе откачивающей воду, — добавил Бирюков.
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