Названа самая красивая девушка России
Вчера в столичном концертном зале Vegas City Hall прошел конкурс «Краса России».
В мероприятии участвовали девушки со всей страны. Сообщалось, что победительница будет участвовать в состязании «Мисс Земля».
Ради титула «Самая красивая девушка России» девушки показывали свои таланты, демонстрировали наряды и даже участвовали в интеллектуальном конкурсе.
Тем не менее победительницей стала только одна россиянка — Анна Бакшеева из Читы.
— Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу, — сказала победительница после объявления результатов конкурса.
Помимо главного титула, была избрана девушка, занявшая второе место, — Кристина Бугаевская.
А при розыгрыше третьего места жюри выбрало Наталью Федорову.
Помимо прочего, на конкурсе было еще много номинаций от партнеров и спонсоров мероприятия, поэтому все участницы «Красы России» ушли с подарками и собственными коронами.
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