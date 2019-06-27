«Ад на поле и на трибунах»: как ребята из «Чертаново» громили родоначальников футбола

На «Арене Чертаново» футболисты московского клуба под проливным дождем всухую переиграли старейший клуб мира. За происходящим внимательно следил корреспондент «ВМ», который пришел к выводу, что праздник удался на славу, несмотря на дымовую шашку в конце поединка.

Не зря этот матч на всю Россию решил транслировать телеканал «Матч ТВ». Пусть выставочная игра не имела ровным счетом никакой интриги, но после того, как английский клуб в первом матче российского турне безропотно уступил «Торпедо» со счетом 0:5, стало понятно, что мастерство игроков «Шеффилда», основанного в 1857 году, намного ниже, чем возраст и статус клуба. А значит, ждать от него во втором матче каких-то чудес не стоило. Однако настоящий футбольный праздник в Чертанове хуже от этого не стал и прошел на самом высоком (даже по английским меркам) уровне.

Лигочемпионский размах

Несмотря на ливень, трибуны были переполнены, хотя попасть на стадион смогли только 1400 избранных болельщиков. Бесплатные билеты выдавались лишь по предварительной записи, а также по итогам розыгрыша в соцсетях.

Организаторы матча подготовились к историческому для Чертанова событию с лигочемпионским размахом: был изготовлен специальный шарф с символикой двух клубов, а перед стартовым свистком вслед за «Футбольным маршем» Матвея Блантера прозвучали гимны двух стран.

«Чер-та, чер-та, чер-та!»

Но, надо признать, главный антураж, нерв и драйв матчу придали яростные фанаты клуба «Чертаново». Неугомонная сотня полуголых по пояс людей в секторе за футбольными воротами на протяжении всей игры гнала вперед свою любимую команду.

— Чер-та, чер-та, чер-та! — неслось на всю округу все 90 минут игры.

— Почему чаще слышно «Черта», а не «Чертаново»? — спросил я у фаната Андрея Юдина в бушующем секторе.

— «Черта» звучит жестче и агрессивнее, подчеркивая нашу ограничительную философию: за «Чертаново» играют только свои — воспитанники нашей футбольной академии, других здесь нет, мы — районная команда.

«Вместе и до конца, мы — одна семья! Чер-та, чер-та!» — затянул вместе с фанатами корреспондент «ВМ» после того, как один из лучших игроков Футбольной национальной лиги Владислав Сарвели по прозвищу Сар открыл счет в матче с англичанами.

Гол для любимой девушки

После гола Сарвели стянул с себя игровую майку, чтобы показать телекамерам и любимой девушке на ближней к телу футболке поздравительную надпись «С днем рождения», за что получил от судьи желтую карточку.

— Как накажете игрока за такие вольности? — поинтересовался я у директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Только за то, что Владислав после забитого гола упустил шанс сделать своей девушке предложение? — отшутился тот.

Футболисты «Чертаново» после первого тайма вели в счете 4:0 и на второй игровой отрезок выпустили на поле 10 (!) еще более молодых, но не менее талантливых спортсменов.

Игроки «Шеффилда» после перерыва выглядели уставшими, понурыми и обескураженными, как если бы плотника или машиниста электропоезда заставили отработать вторую смену подряд. Впрочем, это и понятно: для них футбол — это хобби.

Исторический матч «Чертаново» со старейшим клубом мира запомнится надолго всем любителям футбола страны Фото: Официальная страница ФК «ЧЕРТАНОВО» (https://vk.com/fcchertanovo)

«Ад пуст, все бесы здесь»

После матча главный тренер «Шеффилда», настоящий железнодорожник Кирк Джексон, признался, что в матче с «Торпедо» его подопечным играть было легче. Футболисты «Чертаново» устроили ад соперникам на поле, фанаты московского клуба — на трибунах.

За 11 минут до финального свистка они растянули баннер с фразой на родном языке коллег из «Шеффилда», приписываемой Шекспиру: «Ад пуст, все бесы здесь».

Милиционеры, среагировав на это, потянулись к фанатскому сектору, а яростные поклонники московского клуба, не дожидаясь проблем, стали расходиться и «переступили черту»: зажгли файер, правда, уже за забором стадиона.

К месту, где поднялся столб дыма, подъехала пожарная машина. Но тот уже почти рассеялся.

Директор ФК «Чертаново» Николай Ларин никого укорять за данный эпизод не стал, потому что к послематчевой пресс-конференции еще не получил достаточно информации об инциденте...

Дым рассеется, а исторический матч «Чертаново» со старейшим клубом мира, спасибо телевизионщикам, запомнится надолго всем любителям футбола страны.

Реванш за поражение от сборной России

После матча в интервью «ВМ» Николай Ларин признался, что эта победа над «Шеффилдом» стала своеобразным реваншем за поражение от сборной России в товарищеском матче 3 июня. Он завершился с результатом 0:6.

— Жаль, что ту игру с национальной командой не транслировали на всю страну, потому что нашему клубу нужны реклама, спонсоры и любовь российских болельщиков к команде, где играют только свои футболисты из нашей академии, — сказал Ларин.

В новом сезоне Футбольной национальной лиги 7 июля «Чертаново» проведет стартовый матч в Ростове-на-Дону против «Чайки». Неугомонные фанаты московского клуба уже готовятся к поездке на юг России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Юдин, фанат ФК «Чертаново»:

— Мне 21 год, за «Чертаново» болею давно, потому что сам играл в этой футбольной школе и живу в этом районе Москвы. Игра с «Шеффилдом» — это матч года, потому поединок со старейшим клубом мира войдет в историю нашей команды. Пусть «Шеффилд» приехал в Россию не в самой лучшей спортивной форме, мне кажется, парни из Англии находятся в Москве, чтобы получить удовольствие. Независимо от обстоятельств мы, фанаты «Чертаново», всегда поддерживаем наш любимый клуб.

ТАБЛО ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА

«Чертаново» (Москва) — «Шеффилд» (Англия) — 7:0 (4:0).

Голы: Сарвели, 5, 17; Завезен, 13; Цыпченко, 29; Конев, 53, 60; Герчиков, 80.

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