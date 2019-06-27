Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на юге Москвы
• 15:25 • 27 июня 2019
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Эвакуация жильцов дома не проводилась
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на улице Павловской 27 июня произошел пожар.
На место прибыли экстренные службы, потушившие возгорание.
— Происходило загорание чердачного перекрытия пятиэтажного здания на площади 10 квадратных метров, — говорится в новости на сайте МЧС по столице.
Возгорание ликвидировано в 14:44, в результате происшествия никто не пострадал.
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