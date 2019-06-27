Как приготовить обед по-грузински
Сацебели
— Томаты 1 кг
— Болгарский перец 2 шт.
— Острый перец 1 шт.
— Чеснок, зелень, специи
Самый распространенный соус, без которого не обходится застолье в Грузии. Готовится очень просто: помидоры очищаем от шкурки и мелко режем, так же поступаем с перцем и зеленью (кинза обязательна). Все измельчаем в блендере, добавляем чеснок и ставим на огонь на 40 минут. За 10 минут до готовности добавляем соль.
Хачапури
— Мука 400 г
— Мацони 250 мл
— Сулугуни 250 г
— Яйцо 1 шт.
— Сливочное масло 30 г
Яйцо и мацони вбиваем в миску, добавляем щепотку разрыхлителя и взбиваем. Добавляем растопленное масло и муку. Тщательно вымешиваем, раскатываем круг, на середину которого выкладываем натертый сыр. Защипываем края, еще раз немного раскатываем и выпекаем в духовке буквально 10 минут.
Шашлык
— Телятина 1 кг
— Помидоры 1 кг
— Растительное масло 50 мл
— Перец и соль по вкусу
Рецепт настоящего грузинского шашлыка отличается своей простотой. Не надо ничего мариновать. Главное — очистить мясо от пленок и сухожилий. Нарезать поперек волокон, насадить на шампуры, перемежая с помидорами. Смазать маслом, посолить, поперчить и обжарить. Все!
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