Минэкономразвития предложило ввести контроль за доходами и расходами россиян
Министерство экономического развития России рассматривает идею системного контроля доходов и расходов граждан для борьбы с теневой экономикой. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
По ее словам, к этой теме необходимо «очень аккуратно подходить», поскольку она «трепетная», ее поддерживают не все.
— Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов, — сказала Панина.
Глава департамента привела данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора в российской экономике составляет 12–14 процентов, а по данным МВФ, 33,4 процента экономики страны — «в тени». Панина отнесла к причинам этого неуплату подоходного налога и пенсионных денег, из-за чего бюджет в прошлом году потерял четыре миллиарда рублей.
Бэлла Панина не стала делиться подробностями идеи, отметив, что она еще «сырая», передает РИА Новости.
Ранее глава Минэкономразвития рассказывал, каким он видит будущий глобальный кризис.
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