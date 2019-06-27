Посол Франции назвала темы встречи Макрона с Путиным
Посол Франции в Москве Сильви Берманн сообщила о том, какие темы глава государства Эмманюэль Макрон намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Диалог состоится во время встречи «Большой двадцатки» в Осаке.
Она отметила, что есть целый ряд вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Например, подчеркнула Берманн, Макрон хотел бы обсудить организацию саммита в «нормандском формате».
- Кроме того, он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке, - цитирует ТАСС посла Франции в Москве.
Ранее представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердил разговор политиков на G20. При этом, британская сторона подчеркивает, что встреча не означает нормализацию отношений между двумя государствами.
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