Пособия, доплаты, новые маркировки: какие нововведения ожидают москвичей с 1 июля

Начало второго полугодия обычно приносит множество новшеств в законодательстве. «Вечерняя Москва» решила напомнить жителям столицы, как изменится их жизнь со следующего месяца.

Доплата пенсионерам

Пенсионный фонд РФ до 1 июля обязан перечислить полагающиеся за первые месяцы года доплаты всем гражданам, которые имеют на них право. Речь идет о тех, кто получает минимальную пенсию. Кроме того, с июля на заслуженный отдых по старости будут отправлять граждан, попавших в стартовую волну пенсионной реформы. Так, в 2019 году пенсионерами станут россиянки в возрасте 55 лет 6 месяцев и россияне старше 60 лет 6 месяцев.

Пособия подрастут

Практически вдвое повысятся ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Неработающий родитель (усыновитель) или опекун (попечитель), ухаживающий за таким ребенком, будет получать десять тысяч рублей вместо 5,5 тысячи.

Продажа по новым стандартам

Со следующего месяца каждый москвич сможет с легкостью отличить качественную молочную продукцию от продуктов с заменителем молочного жира. Сотрудников торговых учреждений обяжут отдельно выкладывать на витринах молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты. Кроме того, на упаковках должна появиться надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Маркировка обуви

С 1 июля для всей новой обуви, выпускаемой в России или импортируемой в нашу страну, потребуется специальная маркировка. Значок следует искать на самом товаре и коробке. Благодаря ему потребители смогут отследить весь путь конкретной пары от производителя к кассе. Также необходима информация о бренде, размере обуви, материале. Как предполагают законодатели, такие данные позволят устранить контрафакт и повысить качество продукции.

Современные онлайн-кассы

Контрольно-кассовую технику должны будут применять все, кто занят в сфере услуг, торгует в розницу или оказывает услуги общепита без привлечения наемных работников. Это коснется предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, или тех, кто платит единый налог на вмененный доход.

Новости от «автогражданки»

С 1 июля страховщики будут обязаны уведомлять своих потенциальных клиентов на официальном сайте о том, что они не смогут заключить новые договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Причины отказа гражданам в получении страховки:

— Превышен лимит проданных полисов;

— Центральный банк отозвал или ограничил действие лицензии на ОСАГО у страховой компании.

Читайте также: Изменились требования к размещению детских садов в жилых домах