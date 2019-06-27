Деньги стали важнее морали

Хайп — это отличная возможность привлечь к себе внимание. Он был всегда.

Алла Пугачева как-то очень давно сказала: «Что бы ни говорили, лишь бы говорили». Вот люди и делают все, чтобы о них говорили.

В Оксфордском толковом словаре, который постоянно обновляется, не так давно появился термин «постправда». Это сообщения, которые сегодня кажутся правдой, но завтра таковыми могут уже и не быть. «Постправда» и «хайп» — очень близкие явления, потому что сущность у них одна: неважно, правда это или нет, главное, чтобы это активно обсуждали.

Почему хайпа стало так много? А потому, что мы принимаем либеральную логику, согласно которой «деньги не пахнут». Еще в 1950–1960-е годы в Европе было важно, каким способом ты заработал свои деньги. Поэтому труд актрисы был почетнее труда проститутки, хотя последняя могла зарабатывать намного больше. А сейчас кто как зарабатывает — не очень важно. Если твой заработок — следствие скандалов и даже нарушения этических норм, нет проблем. Скажу больше — постправда и хайп стали способами существования целых государств, способами ведения внешней политики. Классический пример — дело об отравлении Скрипалей. Никаких доказательств, куча голословных обвинений — и все для того, чтобы усилить давление на Россию и ввести новые санкции. Ложь, скандал, придуманное событие служат средством политической борьбы.

Если твой заработок — следствие скандалов и даже нарушения этических норм, нет проблем Фото: www.pixabay.com

В России, к счастью, пока еще не совсем так. Мы как-то проводили опрос, и 60 процентов респондентов заявили, что предпочтут соблюдение моральных норм коммерческой выгоде. Но немалая часть все-таки «возьмут деньгами». Взять, например, бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко. История с его «убийством» — те же самые хайп и постправда, имеющие политические цели для руководства Украины и личные экономические — для самого Бабченко.

Нередко хайп служит способом привлечь внимание к какой-то компании. Так, например, компания «Бургер Кинг» уже не первый раз использует рекламные лозунги, слова в которых напоминают матерные. Разумеется, это делается осознанно — чтобы люди эту рекламу обсуждали. В общем, когда речь идет о деньгах, мораль сегодня все чаще отступает. В общем, я считаю, дело не в хайпе как таковом, а в сдвигах в общественном сознании. В изменении психологии. Если ты в состоянии скандал как-то монетизировать, превратить в деньги, влияние, политический вес, то почему бы и не похайповать? Так, к сожалению, сейчас мыслят многие.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»