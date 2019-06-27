Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу
В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба. Об этом на своей странице в соцсети Instagram рассказал Евгений Тишковец, эксперт центра погоды «Фобос».
— За четверг-пятницу на столицу прольется 13 и 15 миллиметров осадков, соответственно, в субботу еще 11 миллиметров. Такой продолжительности и интенсивности дожди за последние 70 лет в конце июня отмечались только 6 раз, а так холодно было лишь дважды! — написал Евгений Тишковец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 70 ЛЕТ ТАКИЕ ЛИВНИ ОТМЕЧАЛИСЬ ВСЕГО 6 РАЗ, А ТАК ХОЛОДНО БЫЛО ЛИШЬ ДВАЖДЫ! На Москву в ночь на пятницу выйдет «глаз» североатлантического циклона – центр атмосферного вихря. Показания барометров рухнут на 20 единиц до рекордно низкого значения – 725 мм рт.ст. (метеозависимые держитесь!). За четверг-пятницу на столицу прольется 13 и 15 мм осадков, соответственно, в субботу еще 11 мм. Такой продолжительности и интенсивности дожди за последние 70 лет в конце июня отмечались только 6 раз, а так холодно было лишь дважды! Сильнейшие ливни пройдут в Тверской области и на севере Подмосковья - за 12 часов до 40-45 мм осадков! #центрфобос #тишковецевгений #погодавмоскве #москва #фобос #погода #стихия #тв #радио #пасмурно #сильныйдождь #похолодание #рекорднизкогодавления
Публикация от Евгений Тишковец (@evgeny_tishkovets)
По его словам, самые сильные дожди ожидаются на севере Подмосковья и в Тверской области — в данных регионах за 12 часов может выпасть до 45 миллиметров осадков.
Евгений Тишковец напомнил о том, что резкое падение атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья метеозависимых людей.
Читайте также: Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется лето