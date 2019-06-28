Космический аппарат займется поиском жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly будет отправлен NASA к Титану, спутнику Сатурна. Соответствующую информацию на официальном сайте организации предоставил Джеймс Брайденстайн, директор американского космического ведомства.
— Инструменты, которыми оборудован аппарат, позволят нам исследовать органические вещества, оценить пригодность для жизни, — указано в сообщении.
Космический аппарат определит наличие жизни на Титане в прошлом или ее присутствие в настоящее время. Причиной выбора спутника Сатурна стало то, что он похож по своим условиям на Землю в период ее формирования, сообщают ученые.
По расчетам создателей, зонд доберется до Титана за восемь лет и пробудет на спутнике около двух лет.
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