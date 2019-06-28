Владимир Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в Осаку, где в пятницу, 28 июня, стартует саммит «Большой двадцатки». Самолет главы государства был встречен в международном аэропорту «Кансай».
Владимира Путина встретили посол России в Японии, мэр Осаки и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии, передает РИА Новости.
Уточняется, что президент пробудет в городе два дня, в течение которых состоятся четыре рабочих заседания саммита, встреча лидеров БРИКС и девять встреч, организованных с иностранными коллегами. Кроме того, сообщается о запланированной расширенной встрече с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии.
Напомним, что ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что готова к улучшению отношений между Великобританией и Россией. По ее словам, для этого РФ потребуется «изменить свое поведение». Также известно, что во время встречи с российским лидером она поднимет вопрос инцидента в Солсбери.
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