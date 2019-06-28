Пассажиропоток Курского направления возрос с начала года до 22 миллионов человек
В январе–мае текущего года пассажиропоток на Курском направлении МЖД вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22 миллиона человек, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, рост пассажиропотока связан с открытие остановки Новохохловская, расположенной недалеко от одноименной станции МЦК, что стало еще одной возможностью для быстрого и удобного перемещения по городу.
Кроме того, в 2018 году Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила дополнительное число экспресс-рейсов на этом направлении.
— Дополнительные поезда курсируют по будням между Подольском и Царицыно. Время в пути — 22 минуты. С мая 2019 года эти рейсы выполняют поезда «Иволга» для Московских центральных диаметров, — цитирует слова Ликсутова агентство «Москва».
Читайте также: Более 500 новых автобусов появилось в Москве с начала 2019 года