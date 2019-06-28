Ученые использовали улиток, чтобы узнать секрет хорошей памяти

Специалисты рассказали, что человеческий мозг лучше усваивает несвязанную между собой информацию, нежели схожие по тематике факты.

Давно известно, что люди плохо запоминают поток однотипной информации за раз. Как, например, если одному человеку понадобится запомнить похожие между собой изображения с разных карточек.

Если же изображения будут существенно отличаться друг от друга, это будет сделать проще.

Тем не менее объяснений этому явлению до сих пор не было.

За основу своего исследования ученый из Сассекского университета взял мозг улитки. Он намного проще, чем человеческий, но тем не менее имеет общие черты с устройством человеческого мозга по ключевым показателям.

Ученый вместе с коллегами обратился к процессу обучения улиток, прибегая к вознаграждению едой и, наоборот, отвращению.

При этом исследователи записывали процессы мозга и выяснили, что во время узнавания двух похожих вещей улитки использовали один нейрон. В итоге подобные воспоминания начинали «конкурировать» между собой. Как результат, одна информация вытесняла другую, менее значимую.

Когда же улитки обучались разным задачам, мозг использовал два разных нейрона. Каждая информация шла по своему «пути», и обе запоминались.

Таким образом, ученые выявили, что когда человек учит большой объем информации, ему необходимо переключать свое внимание между разными темами и «играть на контрасте». Об этом пишет Naked Science.

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