Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года
• 12:00 • 28 июня 2019
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В Москве ожидаются облачная погода и дождь
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Низкое атмосферное давление в Москве 28 июня побило рекорд 1956 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, в 6:00 атмосферное давление составило 727,7 миллиметра ртутного столба. В ближайшие сутки показатель начнет расти.
Ранее стало известно, что в пятницу, 28 июня, ожидаются облачная погода и дождь. Температура воздуха составит 16–18 градусов тепла. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице продлен «желтый» уровень опасности.
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