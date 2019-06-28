По следам сестер Хачатурян: что делать в случаях домашнего насилия

В Сети появилась стенограмма первых допросов сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве отца, который, с их слов, регулярно домогался дочерей, унижал, а также издевался над ними. Согласно показаниям девушек, они не обращались за помощью, так как думали, что им не поверят.

Несмотря на то, что случай вопиющий, от подобных ситуаций никто не застрахован. «Вечерняя Москва» решила взглянуть на проблему домашнего насилия с нескольких сторон. Корреспондент пообщался с психологом, юристом и священником. Они высказали свою точку зрения на предмет того, что в первую очередь нужно делать женщинам или детям, которые стали жертвами домашнего насилия, чтобы не допустить трагических последствий.

— Если женщина подверглась домашнему насилию, необходимо сразу обратиться за помощью. Если речь идет о физическом насилии — в полицию, если о психологическом — в профильные организации. Из такой ситуации выйти очень сложно. Общество, как правило, обвиняет во всем пострадавших, но это несправедливо. Напротив, им необходима помощь, — отметила директор центра «Насилию.нет», правозащитник, кандидат юридических наук Анна Ривина.

Жертвы могут долгое время не говорить о происходящем, потому что им стыдно, они боятся осуждения и критики.

— Если насилие продолжается на протяжении долгого времени, то в какой-то момент это начинает восприниматься как норма. Но на самом деле это псевдонорма. Если женщину или ребенка бьет мужчина, то они часто ищут причину в себе, думая, что это в них что-то не так, — отметила психолог частной практики Инга Куликова.

Она также добавила, что полиция не всегда помогает жертвам насилия.

— В первую очередь нужно идти не в полицию, а в бесплатные психологические центры, которых много в Москве. Там помогают и женщинам, и детям, и подросткам. Первый шаг — обратиться именно за психологической помощью, только потом — за юридической. Ведь причина во внутреннем состоянии.

Религиозный взгляд на проблему домашнего насилия не предполагает безответного терпения. Как отметил священник, настоятель Никольского храма Павел Островский, церковь очень строго подходит к вопросу рукоприкладства и насилия, признавая это тяжким грехом.

— Даже если человека кто-то провоцирует, то это никогда не будет являться оправданием. Когда женщины сталкиваются с насилием, то им нужно сразу об этом с кем-то поговорить, с тем, кому они доверяют. Чтобы ситуация не усугублялась. Это может быть или священник, или психолог. Если таковых людей нет, то нужно идти в полицию, — отметил Павел Островский.

СПРАВКА

80 процентов женщин, ставших жертвами домашних побоев, не сообщают об этом в полицию. Так говорит статистика Национального центра по предотвращению насилия «Анна». По данным Верховного суда РФ, 95 процентов уголовных дел, возбуждаемых по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), заканчиваются наказанием без лишения свободы, а каждое второе — прекращением дела в связи раскаянием или примирением сторон.

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