Синоптик рассказал, в чем опасность низкого атмосферного давления

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал на своей странице в социальной сети Instagram о том, чем опасно низкое атмосферное давление.

Статья была навеяна тем, что столица оказалась в центре североатлантического циклона. В результате, атмосферное давление достигло рекордно низких показателей за последние 63 года – 727,7 миллиметров ртутного столба.

Тишковец рассказал, что в связи с этим явлением повышается влажность воздуха и становится труднее дышать.

В процессе понижения атмосферного давления воздух становится легче. Как следствие, — количество кислорода уменьшается и в организме начинается нехватка кислорода.

Специалист объяснил, что от таких изменений поражаются клетки головного мозга, а также сердце, сосуды, органы дыхания. Это опасно резкими перепадами психического состояния, когда хорошее настроение сменяется апатией и депрессией.

Еще, среди симптомов реакции на низкое давление — головокружение, тошнота и слабость.

— Кровь начинает с большей силой течь по сосудам, артериальное давление повышается. Снижение кислорода в крови начинают вырабатываться в повышенном количестве красные кровяные тельца, чтобы переносить больше кислорода. Кровь густеет, внутренние органы увеличиваются, сердцу становится труднее перекачивать кровь, она медленнее течет по сосудам, артериальное давление падает, — объяснил Тишковец в своем посте.

Напоминаем, что в дни пониженного атмосферного давления специалисты советуют свести физические нагрузки к минимуму и отдыхать больше.

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