Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке заявила, что нормализации отношений между странами не произойдет, пока Кремль не прекратит «враждебные вмешательства» в дела других стран.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным и выяснила, что значит заявление британского лидера для мировой общественности и так ли нужна Москве дружба с Лондоном.

— Во-первых, у нас точно такая же претензия к Великобритании, которая активно воюет на стороне Украины с жителями Донбасса, — прокомментировал заявление британского премьера Алексей Мухин. — Во-вторых, действия британских спецслужб в Сирии тоже вызывают много вопросов. Не буду уж говорить о других странах. Тереза Мэй в данном случае попала пальцем в небо. Не Россия, которая действует строго в рамках международного права, а Великобритания должна исправиться, чтобы мы восстановили с ними политические взаимоотношения.

По мнению Мухина, Тереза Мэй на политической арене — уходящая фигура, которая полностью дискредитировала себя в ходе дела в Солсбери.

— Британский бизнес все равно голосует вне тренда, который задает Мэй, и активно интересуется восстановлением отношений с Россией по линии экономики, — считает политолог. — И политика ему абсолютно побоку. Обратите внимание на наш растущий торгово-экономический баланс и с США, и с Британией. Это лучше всяких слов и заявлений.

Относительно того, нужны ли России дружеские политические отношения с Великобританией, Мухин однозначен: не в условиях угрозы суверенности.

— У нас плохие отношения уже лет 500, — утверждает он. — Не знаю, когда они были нормальными. Возможно, когда Россия получала гуманитарную помощь и «глубокомысленно» разваливала под влиянием Международного валютного фонда свою промышленность. Но от этих хороших отношений нам не легче. Лучше такие, что есть сейчас. А если кому-то что-то не нравится — вот дверь, вот порог. Я повторюсь, реальное сближение России и Великобритании по бизнес-линиям к политике не имеет никакого отношения.

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