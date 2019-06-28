Мобильное приложение с пособием по капремонту разработают в столице
• 17:21 • 28 июня 2019
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Приложению по капремонту требуется финансирование
Фото: https://pixabay.com
Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер заявила, что на основе данных пособия «Дорожная карта капитального ремонта многоквартирного дома», возможно, разработают новое приложение.
По ее словам, разработать новое приложение можно с помощью заказчика.
— Материалы дорожной карты, именно последнего проекта, фактически с января этого года доступны, а в настоящее время уже все материалы практически в готовом виде размещены у нас на сайте, — заявила РИАМО Генцлер.
Она пояснила, что с разработкой приложения москвичей можно будет информировать о капремонте в их доме.
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