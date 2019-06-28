Центр гимнастики Ирины Винер поставили на кадастровый учет
Управление Росреестра по столице поставило на кадастровый учет Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, который находится на территории спорткомплекса «Лужники».
Стало известно, что шестиэтажное здание построено по индивидуальному проекту с применением технологии информационного моделирования зданий.
Дворец включает в себя семь залов. Среди них три тренировочных, два хореографических, один тренажерный и один медико-восстановительный.
Помимо этого, на территории Центра Винер-Усмановой есть мультимедиамузей, столовая и буфет.
Ранее новый Дворец гимнастики открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что центр является уникальным и по внутренним характеристикам, и по внешним.
Строительство комплекса длилось около двух лет. Он уже стал знаменитым благодаря необычной форме крыши в виде развевающейся гимнастической ленты, сообщает Интерфакс-Недвижимость.
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