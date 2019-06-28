Упавшее на пути в метро дерево убрали
Представители Московского метрополитена заявили, что последствия падения дерева на Филевской линии были устранены.
Ранее в движении поездов на данном направлении были задержки.
— Сотрудники метро покинули участок пути, в скором времени будет подано напряжение для восстановления движения поездов, — говорится на официальной странице пресс-службы подземки.
Упавшее на пути дерево убрано. Сотрудники метро покинули участок пути, в скором времени будет подано напряжение для восстановления движения поездов. pic.twitter.com/cxXdKsXjzq— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
Уточняется, что движение поездов на участке «Кунцевская» — «Багратионовская» восстановлено.
На Филёвской линии (4) восстановлено движение поездов на участке «Кунцевская» - «Багратионовская». Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
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