Громкие осуждения и робкое согласие: реакция Запада на заявление Путина о крахе либерализма

Президент Владимир Путин накануне заявил о крахе идей либерализма. В интервью Financial Times глава Российской Федерации обратил внимание на кризис с мигрантами, чьи интересы нередко идут вразрез с правами и свободами граждан европейских стран. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как среагировала общественность на столь громкий постулат.

Заявление Владимира Путина недолго оставалось безответным. Западные политики принялись обвинять Путина в навязывании культа личности и авторитаризме. Одним из первых на резонансное интервью Путина отреагировал председатель Европейского совета Дональд Туск.

— Благодаря тому, что у меня была задержка в самолете, я смог прочитать все интервью с президентом Путиным, — сообщил он журналистам в начале саммита G20. — Должен сказать, что я категорически не согласен с основным утверждением относительно того, что либерализм устарел. Мы, европейцы, здесь для того, чтобы твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию. Кто бы ни утверждал, что она изжила себя, он также утверждает, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека. Что я нахожу действительно устаревшим, так это авторитаризм, культы личности и власть олигархов. Даже если иногда они могут показаться эффективными.

Свое категорическое несогласие с Путиным высказал и британский политик Борис Джонсон.

— Все, что Путин понапридумывал относительно «краха либерализма», неверно, — считает бывший министр иностранных дел Великобритании. — Он совершенно не прав. Наши ценности — свобода, демократия, свобода слова — эти вещи нерушимы, и они преуспеют.

Не осталась в стороне и Украина. Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала интервью президента России «очень тревожным».

— Или это новое «нормально» — забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором? — написала Климпуш-Цинцадзе в своем Twitter-аккаунте.

Ведущие западные издания, как это ни странно, в каком-то смысле встали на сторону Путина в его риторике Фото: Официальный сайт президента России

Впрочем, реакция западной прессы (и даже определенной части украинской) отличается от позиции европейских политиков в отношении высказываний Путина.

Украинский журналист Юрий Селиванов в тематической колонке агентства News Front посетовал на «тупость» западной аудитории.

— Демонстративное игнорирование фундаментальных основ позиции своих визави, полнейшее безразличие и нежелание понимать логику российской стороны, которая, между прочим, безупречна даже в соотнесении с нормами общечеловеческой морали и не имеет разумной альтернативы, указывает, на мой взгляд, не только на прискорбную тупость западной аудитории и на вынужденное потакание ее вкусам со стороны заезжих интервьюеров, — пишет он. — Но, прежде всего, на то, что эта аудитория в принципе не научена и не способна проявлять интерес и воспринимать непривычные для нее доводы общего характера. Без чего она гарантированно не сможет никогда понять другую сторону и осознать меру своих собственных заблуждений и неправоты. Что от нее, собственно, и требуется, с точки зрения правителей Запада.

Ведущие западные издания, как это ни странно, в каком-то смысле встали на сторону Путина в его риторике. Журналист одного из финансовых порталов Bloomberg Леонид Бершидский в англоязычной версии сайта высказался в адрес президента РФ весьма положительно, объяснив мотивационную подоплеку цитаты о либерализме:

— Путин является империалистом старой советской школы, а не националистом или расистом. Он, конечно, не либерал — он убежденный сторонник авторитаризма, он глубоко ультраправый. Так почему он говорит такие вещи, за которые в США, и особенно в Европе, поместили бы его в эти лагеря? …То, что, по мнению Путина, изжило себя, — это не либеральный подход к миграции или гендерной проблематике и не либеральная экономика, хотя в последние месяцы Россия видела некоторый сдвиг в сторону централизованного планирования. Это либеральный мировой порядок.

Весьма интересным западные журналисты называют тот факт, что совершенно никакой реакции на слова Путина не последовало от лидера США Дональда Трампа. И это несмотря на то, что сегодня в Осаке два президента провели полуторачасовую встречу.

Любопытно, но довольно обстоятельно и тоже положительно заявление Путина преподнес информационный портал BBC News.

— Все европейские страны, опрошенные Пью (Исследовательский центр Пью в Вашингтоне — прим. «ВМ»), неодобрительно относились к тому, как ЕС решал проблему беженцев, — говорится в материале журналиста Хэлиер Чанг. — Таким образом, похоже, существует большое недовольство политическим истеблишментом ЕС — и некоторыми практическими вопросами, связанными с иммиграцией, хотя большинство опрошенных по-прежнему поддерживают принцип приема беженцев... Во многих странах наблюдается рост поддержки избирателей правыми и популистскими партиями, в том числе в Испании, Италии, Австрии и Венгрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Политолог, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов:

— Путин говорил совершенно не о том, что пытаются сейчас все обсуждать. Он говорил о том, как несправедливо используют всякие инструменты либеральной демократии и экономики, как пытаются переворачивать эти смыслы. Большего либерального политика по своему духу и по своей сути, чем сам Путин, в мире не существует. Просто у нас слово «либерал» имеет совершенно другое значение. Либералы — мы с вами. Мы за свободу, мы за справедливость, мы за истинные ценности. И Путин в этом смысле наиболее последовательный политик. Он говорил о том, что институции либеральной демократии сегодня искажены и не соответствуют целям, задачам и ожиданиям большинства людей. И с этим нужно что-то делать. А обсуждение этой фразы придало обратный смысл ее сути. Посмотрите, как конструктивно, как качественно проходит саммит. Все внимание приковано к общению лидеров США, России и Китая. Мы с вами являемся свидетелями формирования многополярного мира. Мировая общественность устала от тотальной русофобии, от этого антироссийского дискурса. Об этом Путин и говорил, отвечая на вопросы журналиста. Нужно честно признать, что двойные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кого Владимир Путин похоронил под именем «либерализм»

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта

Президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил о конце эпохи либерализма.«Либеральная идея пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил российский лидер. Что он имел в виду и почему его слова были восприняты как сенсация? (далее...)