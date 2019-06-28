«Видит вас насквозь»: британский журналист оценил интервью с Путиным

Журналист британского издания Financial Times Лайонел Барбер, взявший в четверг, 27 июня, интервью у президента России Владимира Путина, поделился своими впечатлениями от беседы.

По словам Барбера, интервью прошло в дружелюбной атмосфере, а российский лидер «довольно обаятельный».

— Он очень спокойный и собранный человек, который видит вас насквозь. Он знает, как играть на публику, в нем чувствуется хитрость бывшего агента КГБ, он уклончив и может подколоть, — охарактеризовал Путина журналист.

При этом Барбер признался, что совершил ошибку, когда перебил российского президента. По его мнению, этим поступком он бросил Путину вызов, чего не хотел.

— Глядя сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо», — с сожалением припомнил интервьюер.

Журналист также отметил, что Путин, «занимавшийся когда-то дзюдо», знает, как можно «вывести из равновесия» собеседника. Об этом он рассказал в эфире радиостанции LBC.

Напомним, в преддверии саммита G20 Владимир Путин дал большое интервью британской газете Financial Times, в котором рассказал о российской экономике, рисках конфликта между ядерными державами, оценил деятельность американского президента Дональда Трампа, прокомментировал историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, а также ответил на вопрос о своем преемнике.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Запад Владимира Путина не понял

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ирины Алкснис:

Как бы то ни было, эффект оказался оглушительным, причем на всех уровнях. Пока политики, государственные деятели и эксперты глубокомысленно реагируют на заявления Путина, разделы читательских комментариев западных СМИ переполняются эмоциональными высказываниями граждан соответствующих стран (далее...)

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