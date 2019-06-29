Алибасов пригласил в состав группы «На-На» женщин, сменивших пол
Продюсер Бари Алибасов рассказал о планах обновления состава легендарной поп-группы «На-На».
Он отметил, что в традиционно мужской коллектив приглашаются не только исполнители, родившиеся мужчинами. Алибасов также готов рассмотреть в качестве будущих участников группы трансгендеров.
— Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества, — передает слова Алибасова Пятый канал.
Кроме того, по словам продюсера, существует еще ряд требований к участникам группы. Их рост должен быть от 178 сантиметров и выше, а возраст — не более 25 лет.
Напомним, что первый состав «На-На» Алибасов собрал в 1989 году.
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