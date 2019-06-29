Летнюю познавательную программу организуют в библиотеке для молодежи
Летняя познавательная программа для всех желающих будет проходить с 1 июля по 15 августа в Российской государственной библиотеке для молодежи.
Отмечается, что посетители культурного учреждения смогут в рамках мероприятий провести время не только с пользой, но и весело и увлекательно.
Гостей библиотеки отведут в зал редкой книги. Данная экскурсия будет особенно интересна тем, кто увлекается старинными изданиями.
Кроме того, настоящих меломанов, а также любителей рисования и прикладного творчества ждут в музыкальном подвале, где разместились студия звукозаписи и кабинет художника. Также не меньшего внимания заслуживает представленная в библиотеке ретротехника. В частности, там находится фисгармония, знакомая каждому фанату рок-н-ролла. Конечно, ведь по легенде именно на ней играл сам Джордж Харрисон!
Отметим, что посетители библиотеки научатся технике фотоколлажа, смогут изготовить бандану, научиться оформлять принтами футболки и не только. Более подробную информацию о познавательной летней программе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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