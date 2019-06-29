Центр «Мои документы» пригласил бизнесменов на обучающие семинары

В центрах госуслуг "Мои документы" 1 и 2 июля пройдут бесплатные курсы и семинары. Москвичам расскажут о том, как привлечь потенциальных покупателей с помощью сайта, эксперты поделятся методиками ведения бизнеса за границей, отдельная площадка будет создана для владельцев салонов красоты. Кроме того, всем желающим расскажут об электронных услугах, которые сейчас оказываются в столице и научат ими пользоваться.

- На курсах "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома" участниками помогут зарегистрироваться в личном кабинете, научат передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

1 июля состоится встреча с владельцем веб-студии Денисом Фитеровым. Эксперт поделится опытом разработки правильного дизайна продающего сайта и интернет-магазина. Мероприятия начнется в 18.00 и продлится около трех часов. Для участия необходима предварительная регистрация.

В этот же день, 1 июля, в офисе "Мои документы" на Пресненской набережной представители малого и среднего предпринимательства выступят на семинаре "Как вести бизнес за рубежом. Таможенное оформление, внимание к деталям".

Представителей бьюти-индустрии приглашают на практикум "Семь шагов к успешному салону: антикризисная программа оздоровления ситуации в салоне красоты", который пройдет 2 июля в 11.00.

Подробная информация проведения мероприятий и условия участия размещена на официальном сайте мэра Москвы.

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