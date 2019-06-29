Владимир Путин заявил, что для реализации нацпроектов задействуют японские технологии
• 15:58 • 29 июня 2019
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Хорошо зарекомендовала себя деятельность Российско-японского инвестиционного фонда, напомнил Владимир Путин
Фото: Официальный сайт президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что японские технологии и инвестиции, скорее всего, привлекут для реализации нацпроектов.
— Принято совместное заявление, посвященное нашей дальнейшей работе, — сообщил российский глава.
В субботу, 29 июня, состоялись переговоры с участием Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, передает ТАСС.
Российский президент уточнил, что документ, принятый в этот день, включает развитие плана сотрудничества России и Японии по восьми направлениям.
Как он отметил, японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией.
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