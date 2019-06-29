«Казанка» разгромила «Шеффилд»

29 июня московский футбольный клуб «Казанка» на «Сапсан Арене» в Черкизове принимал «Шеффилд».

Столичная команда была образована на заре советской власти в 1922 году и в первом же матче разгромила Измайловский спортивный клуб со счетом 7:0. Похоже, что этот успех москвичи решили повторить в международном товарищеском матче с «Шеффилдом». Престиж встрече придавало то, что английский клуб признан старейшим в мире.

Что интересно, в 1936 году на базе «Казанки» был создан «Локомотив», который завоевал первый Кубок СССР. Этот же клуб в прошедшем сезоне стал серебряным призером страны и обладателем Кубка России, а «Казанку» воссоздали в 2017 году и она успешно выступила во втором дивизионе.

Первую минуту матча москвичи осторожничали, играя на своем поле. Вскоре гости перехватили инициативу, даже попытались пробить штрафной. Но мимо. Это воодушевило спортсменов «Казанки», они начали активно атаковать.

На 12-й минуте Виктор Демьянов забил первый гол, а на 17-й Егор Гарев забил уже второй мяч. 90-й номер Михаил Агеев успешно бьет в ворота соперников на 22-й минуте. Через девять минут он повторит свой успех и забьет четвертый. Оставшиеся два гола забросит в ворота Николай Титков на 36-й и 51-й минутах.

Вот так неожиданно для всех первый тайм закончится с разгромным счетом для англичан: 6:0.

«Казанка» не стала останавливаться на достигнутом и приступила к атакам с началом второго тайма. В результате московским спортсменам удалось забить еще три гола.

Лишь на 90-й минуте «Шеффилд» смог ответить противнику и сделать единственно верный удар. Разгромный счет: 9:1.

Такой успех «Казанки» дает основания думать, что сезон будет для нее успешным.

На послематчевой пресс-конференции нападающий Михаил Агеев отметил, что соперники показали настоящий английский футбол. Главный тренер «Казанки» Алексей Катасонов заявил, что футболистами был получен прекрасный опыт, несмотря на то, что соперник не самый сильный.

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