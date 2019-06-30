Кевин Костнер рассказал о согласии принцессы Дианы сняться в «Телохранителе-2»
Актер и режиссер Кевин Костнер, исполнивший главную роль в романтической мелодраме «Телохранитель», заявил, что покойная супруга принц Уэльского Диана согласилась сыграть главную роль в его картине.
Как пояснил Костнер, леди Ди могла исполнить главную женскую роль в фильме «Телохранитель-2», сценарий к которому она доверила написать ему самому.
В ходе телефонных бесед с принцессой Дианой обсуждались детали будущих съемок — например, придется ли целоваться в кадре. Однако до этого дело не дошло, поскольку через день после завершения сценария, в августе 1997 года, Диана погибла в автокатастрофе, сообщает журнал People.
Между тем при английском дворе до сих пор судачат о том, как члены королевской семьи превратили в ад жизнь принцессы Дианы — и поговаривают, что ее судьбу может повторить герцогиня Сассекская Меган.
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