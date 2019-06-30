Тунгусский метеорит оказался мощнее термоядерной бомбы

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) рассчитали размеры Тунгусского метеорита, а также мощность взрыва при его падении в Красноярском крае 30 июня 1908 года.

Изучив все доступные свидетельства о масштабах разрушений и рассказы предполагаемых очевидцев, эксперты пришли к выводу, что диаметр метеорита достигал 75 метров, а сила взрыва при его падении превышала 20 мегатонн — это соответствует мощнейшим термоядерным бомбам.

При этом один из авторов расчетов Лорьен Уилер признает, что за весь срок существования человечества удалось наблюдать слишком небольшое число крупных метеоритов, потому полного представления об их поведении в атмосфере и при падении на Землю нет.

Дополнительные данные ученым дал Челябинский метеорит, упавший на нашу планету в феврале 2013 года.

Отчет о расчетах специалистов НАСА опубликован в журнале Icarus.

Ранее ученые рассчитали, что если бы Тунгусский метеорит упал на четыре часа позже, вследствие поворота планеты вокруг своей оси был бы полностью уничтожен Выборг и весьма значительно поврежден Санкт-Петербург.

Читайте также: Москвичи чаще других россиян продают осколки метеоритов