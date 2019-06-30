Кардиологи назвали самые опасные для сердца месяцы
Специалисты Научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук проанализировали данные о девяти тысячах случаев острых нарушений функций сердца и установили, что чаще всего они проявляются в январе и мае.
Свыше 90 процентов таких нарушений приходились на острый инфаркт миокарда, оставшаяся часть — на внезапную коронарную смерть. При этом показатель патологий в январе на 11,7 процента превышал среднегодовой, в мае число случаев с непредвиденной остановкой сердца возрастало на четверть.
Врач-кардиолог университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов полагает, что причиной такого статистического скачка могли стать новогодние и майские праздники, когда многие злоупотребляют спиртными напитками и вредной пищей, а также нарушают режим приема лекарств.
Еще одно возможное объяснение, указывает заведующий отделением общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний НИИ кардиологии Томского НИМЦ, профессор Алексей Репин, — в резких перепадах атмосферного давления или температуры, сообщают «Известия».
Ранее кардиологи назвали главную опасность для женщин в возрасте до 50 лет.
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