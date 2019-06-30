Обновление и прилив энергии: астрологи рассказали, чего ждать в июле-2019
Все знаки Зодиака в июле почувствуют небывалый прилив энергии, что позволит поработать над улучшением всех без исключения сфер жизни. В этом месяце сложатся благоприятные условия для обучения чему-то новому, а все приобретенные знания окупятся в будущем. Несмотря на то, что положение Солнца и Венеры повлияет на возвращение неразрешенных проблем, звезды помогут решить их быстро и без потерь.
В июле все знаки Зодиака почувствуют эмоционально насыщенные дни благодаря перемещению Сатурна в созвездие Льва. А солнечное затмение, которое произойдет в начале июля, предвещает период обновления, новых начинаний и неожиданных возможностей.
Среди наиболее удачливых в июле знаков астрологи называют Раков, Тельцов, Близнецов, Львов и Весов. Так, Раков ждет успех в работе и, как следствие, улучшение финансового благосостояния. Не исключена и встреча со своей второй половинкой. Тельцам прогнозируют везение, новые знакомства и появление в жизни настоящей любви.
Близнецов в июле ждет прилив созидательной энергии, моральных сил и смелости. Львы смогут взглянуть по-новому на новые вещи, а в целом июль обещает привнести в их жизнь любовь и романтику. Весы приобретут уверенность в своих силах, ожидается успех в карьере, а также приятные романтические события, пишут «Новости Зеленодольска».
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