Более 30 станций и 4 депо: как будет развиваться метро в Новой Москве
Дальнейшее развитие метро поспособствует тому, что жители Новой Москвы смогут быстрее добираться в центр Москвы и другие столичные районы. Так, до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах планируется построить 33 станции метро с протяженностью линий 72 километра, а также четыре электродепо. Об этом сообщил глава Департамента новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он напомнил, что в нынешнем году на Сокольнической линии метрополитена заработали станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
— Они изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону. Теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут, — отметил Владимир Жидкин.
В будущем Сокольническая линия будет продлена еще на 2,6 километра до станции «Потапово». Она обеспечит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и части района Южное Бутово, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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