Специальные проходческие машины задействовали для строительства БКЛ
Продолжается строительство тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Для данного вида работ задействовали 15 проходческих комплексов разного размера, рассказали в пресс-службе Стройкомплекса.
На данный момент на территории столицы функционирует 30 подобных машин.
— Такого количества специализированной техники в Москве еще никогда не было. Часть из них — в активной проходке, часть проходит санацию и подготовку к будущим работам, — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, приоритетным объектом сейчас является Большая кольцевая линия. Для строительства тоннелей используют в основном машины большого диаметра.
— Они необходимы для строительства двухпутных тоннелей. Такие участки будут расположены на западе и на востоке нового кольца, — пояснил Марат Хуснуллин.
Он добавил, что на восточном участке БКЛ завершена проходка левого перегонного тоннеля от монтажной камеры возле станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская», сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва».
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