Скончалась советская актриса Евгения Дембская
В Одессе на 99-м году жизни умерла народная артистка Украины Евгения Дембская. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает пресс-служба Горсовета города.
— 29 июня 2019 года на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского совета Одессы.
Прощание с Евгенией Дембской состоится в понедельник, 1 июля, в театре Музкомедии с 11:00. Прощание и погребение пройдет на II Христианском кладбище с 12:30.
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Евгения Дембская родилась в 1920 году в Киеве. С 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного, где сыграла более 200 ролей. В 2000 году получила звание народной артистки Украины. Наиболее популярной работой актрисы в кино стала роль Ларисы в фильме «Белая акация».