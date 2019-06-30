Российский врач прокомментировал исследование о «предсмертных» ощущениях людей
• 17:02 • 30 июня 2019
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Большая часть людей испытывают искажение чувства времени в состоянии, которое казалось им предсмертным
Фото: кадр из сериала «Доктор Хаус»
Российский врач-невролог Игорь Вознюк прокомментировал обнародованное исследование западных специалистов о том, какие «предсмертные» ощущения испытывают люди.
Доктор отметил, что выводы датских, норвежских и немецких ученых являются верными.
— Большинство процессов, которые приводят к смерти, идут через кризис микроциркуляции. Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника и так далее. Это нормальная реакция организма, — приводит слова врача РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что большая часть людей испытывают искажение чувства времени в состоянии, которое казалось им предсмертным.
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