Фильм Оксаны Карас «Выше неба» вышел на экраны

Новая психологическая драма «Выше неба», снятая на стыке с комедией, также обласкана «Кинотавром».

Приз «За лучшую женскую роль» в этом году увезла из Сочи Виктория Толстоганова, филигранно воплотившая образ матери главной героини. Эта холеная, подозрительная, манипулирующая всеми мамаша, представительница старшего поколения респектабельной семьи Тихоновых, и является движущей пружиной истории. Хотя становится понятно это не сразу.

По сюжету, глава семьи (харизматичный, глубокий артист Алексей Агранович) — состоявшийся режиссер анимационного кино, привозит супругу и двух дочек отдыхать в подмосковный пансионат. Старые, слегка надоевшие знакомые, застолья на природе, кинопоказы, прогулки вдоль реки — отдых этот для Тихоновых привычен и несколько наскучил. Но он ведь необходим их младшей дочери — 18-летней Саше (актриса Таисия Вилкова), тревожный диагноз которой — врожденный порок сердца и сделанная еще в три года операция не дают возможность семье отдыхать как-то иначе. Сама Саша с трех лет живет под неусыпным надзором матери, боясь сделать шаг в сторону: а вдруг срочно понадобится медицинская помощь? Но за короткую неделю отпуска жизнь Тихоновых переворачивается с ног на голову...

Тема отцов и детей, столь любимая Оксаной Карас, распаханная ею в «Хорошем мальчике», получила в этой картине новое развитие.

Отец семейства неожиданно обнаруживает, что соседские дочери выросли, стали весьма привлекательными и безбашенными барышнями. Эти полуобнаженные девицы, которым сносит крышу от солнца и играющих гормонов, мечтают о принцах на белом коне.

При этом они бегают в неглиже по окрестным лугам, следуя вычитанным где-то древним обрядам, собирают травы для приворотного зелья. И чуть ли не в каждом мужчине видят повод для женского самоутверждения. А крутящиеся вокруг них юнцы ведут себя нагловато и независимо. И в душу отцов вползает липкий страх: через пару десятков лет они, то есть старшее поколение, окончательно выйдут в тираж...

Не меньший кризис испытывают на фоне подросших девиц и мамаши — светские львицы. Они обнаруживают, что мужья нет-нет, да и бросают пламенные взоры совсем в другую сторону, на тех, у кого морщинки на лице еще не обозначились. А значит, надо принимать меры….

Вот такая завязка сопровождает новый фильм Оксаны Карас. В этих обстоятельствах и происходит «выкукливание» новой личности. За шесть дней героиня Саша находит любовь, идет на удивительный риск ради нее, а в итоге получает заветную свободу, на которую и не смела надеяться.

— Безумно интересно, — говорит исполнительница роли матери Виктория Толстоганова, — разбираться во всех этих отношениях, но семейство в нашей истории действительно страшноватенькое. Надеюсь, что один человек из наших рядов под конец все-таки вырвется из этого адского круга и построит жизнь иначе.

У главной героини Саши этот шанс есть. Но вопрос: «Хватит ли мужества этим шансом воспользоваться?» — держит зрителей в напряжении на протяжении всего фильма. Причем более цепко, чем страстные эротические сцены в лесу, талантливо запечатленные оператором Сергеем Мачильским. И уж точно гораздо сильнее, чем нелепая детективная история, развивающаяся в фильме параллельно, введенная сценаристом Екатериной Мавромати, видимо, для придания дополнительного драйва действию.

К несомненным достоинствам картины, кроме режиссерской попытки проникнуть в глубины человеческой психологии, относятся и яркие актерские работы. Кроме уже упомянутой Виктории Толстогановой, не оставляет равнодушной работа Алексея Аграновича, сыгравшего роль отца. Кстати, Толстоганова и Агранович в жизни — муж и жена, хотя на съемочной площадке встретились впервые.

Обращает на себя внимание работа ставшей вдруг невероятно сексапильной Дарьи Жовнер, роль подружки-искусительницы которой кардинально отличается от того, что она делала в фильме «Теснота» Благова. Короче, фильм получился любопытным, психологичным, парадоксальным до нелепости и местами пронзительным до слез.

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