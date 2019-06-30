Специалисты приступили к ремонтным работам на площади Академика Доллежаля
Стартовали ремонтные работы в Центральном округе столицы. Специалисты благоустроят следующие улицы: Верхняя Красносельская, Лобачика, Малая Красносельская, 5-й и 6-й Красносельские переулки. Также работы запланированы на площади Академика Доллежаля. Информацию об этом сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы.
— Прилегающая территория к площади Академика Доллежаля находилась в неудовлетворительном состоянии: изношенное покрытие тротуаров и проезжей части, недостаточное освещение, хаотичная парковка, — пояснили в столичном ведомстве.
Отметим, что данные работы направлены на повышение качества городской среды.
План проводимых мероприятий вблизи площади Академика Доллежаля был с помощью специальной группы. Кроме того, проект работы обсудили с местными жителями. Известно, что горожане высказали свои пожелания: москвичи попросили обустроить парковочное пространство, проезжую часть и сделать стоянку для грузового транспорта.
— Замечания и пожелания местных жителей, сформулированные по результатам обсуждений на рабочей группе, были учтены в процессе доработки проекта благоустройства, — пояснили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
По завершении благоустройства будут созданы 211 парковочных мест. Из них 50 мест на плоскостной парковке и 1 место для туристических автобусов.
— Большинство парковочных мест обустроят в парковочных карманах — это исключает возможность хаотичной парковки, а также повышает безопасность дорожного движения, — уточнили в ведомстве.
Отметим, что специалисты обустроят пешеходные переходы на всех перекрестках.
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