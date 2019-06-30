Психолог рассказала, как парам не испортить отношения во время отпуска

Вероника, Москва:

— Здравствуйте, Наталья! Если сможете, дайте мне совет. Скоро мы с мужем должны вместе ехать в отпуск. А я этого боюсь.

Потому что мы на отдыхе всегда страшно ругались. Из-за этого я последние лет семь ездила отдыхать с ребенком, а муж оставался дома, вернее, переезжал на это время к матери, моей свекрови.

Но теперь дочь у нас взрослая, со отдыхать ей уже неинтересно, свекрови не стало, вот муж и говорит, что надо нам вдвоем ехать к морю, сто лет вместе нигде не были. Так-то оно так, только я боюсь представить, что из этого может выйти.

Во-первых, я терпеть не могу валяться на пляже овощем, обожаю всякие экскурсии, увидеть что-то новое — интересно! А мужа не вытащишь Возьмет книгу — и на лежак, под тент. Так и лежал бы целыми днями...

Во-вторых, я человек общительный, люблю знакомиться и общаться с людьми. Мужа новые люди раздражают, и он всегда так недоброжелательно реагирует на их попытки заговорить, что мне стыдно становится. Мы раньше всегда из-за этого с ним ссорились. А еще его страшно раздражает, когда мне с какими-то вопросами звонят с работы. Вот и боюсь, что вместо отдыха меня ждут ссоры, скандалы и нервотрепка. И не поехать не могу — не могу же я сказать мужу в лоб, что не хочу с ним отдыхать. Ах, да, а еще мой благоверный — скупой рыцарь, так и следит, чтобы я много не потратила: лишний раз фруктов не купишь. Ну и что мне с этим делать?

Психолог:

— Здравствуйте, Вероника! Хочу вам сказать, что совместный отпуск — испытание для многих супружеских пар. Он может стать своеобразной лакмусовой бумажкой отношений. Так уж получается, что ежедневно мы с близкими не проводим столько времени, сколько на отдыхе: вернулись вечером с работы, поужинали, поговорили, телевизор вместе посмотрели... А тут целых две недели вместе! Чтобы не испортить ссорами отпуск ни себе, ни мужу, я очень советую вам прямо сейчас обсудить с ним те моменты, из-за которых на отдыхе могут возникнуть конфликты.

Обговорите заранее, чем будете заниматься на отдыхе. Проблема многих людей в том, что они зачастую едут смотреть достопримечательности не потому, что хотят, а потому, что «так надо». Верю, что вы не из их числа и вам действительно это нравится. Но, согласитесь, как жалко смотреть на мужчин с несчастными лицами, топчущихся и тяжело вздыхающих возле экскурсионных автобусов, которых их дамы тащат на экскурсии — «культурно образовываться» — или заставляют таскаться по сувенирным лавкам и магазинам! А как же, надо же подругам и «девчонкам с работы» магнитиков и прочих безделушек привезти! Хотите на экскурсию или шопинг, а муж упирается или категорически отказывается ехать с вами? Да не тащите вы его за собой! Поезжайте одна, а он пусть проведет время за своим любимым занятием — чтением книги. В конце концов, он отдыхать приехал, и у него свои представления о том, каким должен быть отдых. В отпуске человек должен заниматься только тем, что ему нравится! Вот и вы совершенно не обязаны быть «прибитой гвоздями» к пляжному лежаку, если вам это не по душе. Так что не изводите мужа нытьем, умоляя составить вам компанию, тем более что для вас поездка на экскурсию в одиночестве — прекрасная возможность познакомиться и пообщаться с новыми людьми, не вызывая при этом раздражения нелюдимого мужа.

А вообще, Вероника, мне не очень верится, что с человеком, с которым вы прожили, судя по всему, немало лет, у вас совершенно нет общих интересов. С трудом представляю, чтобы на отдыхе вы не нашли занятие, которое нравится вам обоим: скажем, многим мужчинам и женщинам одинаково нравятся конные или водные прогулки, гастрономические экскурсии, в конце концов, вряд ли ваш муж откажется посетить винную дегустацию...

Ну а чтобы не ссориться на отдыхе с прижимистым супругом из-за лишних трат, еще до отъезда садитесь с ним за «стол переговоров», берите ручку, бумагу и вместе рассчитайте бюджет будущего отдыха.

Вы не пишете, где именно планируете провести отдых, но это и не столь важно. Алгоритм отпускных расходов не зависит от того, куда и как надолго вы уезжаете. Вы просто закладываете в план траты на билеты, медицинскую страховку, проживание, питание, развлечения (те же ваши любимые экскурсии), покупки и возможные непредвиденные расходы.

Да, и постарайтесь рассчитать траты так, чтобы по возвращении домой было на что жить, иначе опустошенные на отдыхе карманы вновь могут стать причиной ссоры с супругом.

А чтобы ваши служебные дела не вызывали недовольства супруга и не мешали вам отдыхать, заранее поставьте в известность тех из своих коллег, кому вы можете вдруг понадобиться: разошлите коллегам и деловым партнерам письма, в которых четко обозначьте период, когда вы окажетесь вне зоны доступа.

КАК БЫТЬ

— Чтобы не превратить отпуск в кошмар из-за ссор с мужем, еще до отъезда обсудите с ним, чем будете заниматься во время отдыха.

— Рассчитайте вместе отпускной бюджет.

— Не требуйте от мужа жертв! Если ему не интересны экскурсии, не заставляйте его ездить с вами. Но вы не обязаны быть прикованной к лежаку на пляже.

— Найдите занятия, которые интересны вам обоим, их просто не может не быть!

ПСИХОЛОГ

Наталья Толстая, позитивный психолог, член Международной психотерапевтической лиги, мотивационный спикер. Член международной федерации русскоязычных писателей и Союза писателей России, автор 20 книг. Ведущая шоу «Толстая Live» в социальной сети «Одноклассники».

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