Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду
Певица Анастасия Приходько, выпускница проекта «Фабрика звезд» и участница международного конкурса Евровидение, заявила о своем намерении баллотироваться в Верховную раду Украины. Исполнительница собралась выдвигаться от партии «Батькивщина».
По официальным документам, Приходько имеет высшее образование, временно не трудоустроена и проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.
— Судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина», — цитирует «Газета.ру» данные, предоставленные ЦИК Украины.
Напомним, что Приходько представляла Россию на Евровидении в 2009 году и заняла там 11 место. Двумя годами ранее она выиграла седьмой сезон «Фабрики звезд».
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