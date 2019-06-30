Город и инвесторы вложили свыше триллиона рублей в инфраструктуру Новой Москвы

Решение о присоединении подмосковных территорий к городу обсуждалось на мировом уровне. Власти двух российских регионов консультировались не только между собой, но и с коллегами из разных стран. Например, с Францией, где горячо болели за «Большой Париж». Собрав мнения, решили выбрать свой путь. Как вспоминал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, готовились долго, а вот потом многие процессы пошли достаточно быстро.

В частности, столичные власти, получив расширение границ города почти в два с половиной раза, начали разрабатывать градостроительную документацию, заниматься созданием транспортной и социальной инфраструктуры — всего того, что было в большом дефиците на присоединенных территориях.

Его советник — французский политик с огромным стажем Морис Леруа — признает, что московский проект оказался успешнее идей Парижа.

— Когда видим бурное развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не успеваем за такими темпами, — отметил он один из видимых эффектов развития молодых округов.

Да, действительно, большим подарком для жителей Новой Москвы стали станции метро — шесть на Сокольнической и две на Калининско-Солнцевской линиях.

Другими итогами семилетнего развития Троицкого и Новомосковского округов можно назвать строительство 67 социальных объектов, прокладку более чем 190 километров дорог и создание 17 благоустроенных парковых территорий.

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Тот самый полицентризм, о котором заявляли в самом начале власти, удался. Постоянное создание новых точек роста, центров производственной, деловой и социальной активности позволяет сократить маятниковую миграцию населения и равномерно распределить социально-общественные, транспортные и экономические нагрузки на территории города. Так, жилье строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также социальных объектов.

Но все это вложения — инвесторов или города. То есть траты. А где доход? Его формируют жители, которых за семь лет стало на 44 процента больше — почти 360 тысяч человек; предприятия, которые открываются каждый месяц. За семь лет объем налоговых поступлений вырос здесь почти в три раза: с 16 миллиардов рублей в 2013 году до 44,13 миллиарда в 2018-м. В ближайшие три года ожидается прирост рабочих мест еще на 100 тысяч.

А это означает, что молодые специалисты и активные москвичи выбирают самые юные столичные округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Новые округа стали за семь лет полноправной частью столицы. Их благоприятный инвестклимат уже привлек более триллиона рублей только в градостроительное развитие округов, причем три четверти этих вложений — внебюджетные. Создание новых рабочих мест (а их сейчас более двухсот тысяч — при том, что в 2012 году было всего 84 тысячи) позволяет ежегодно наращивать налоговые поступления от ТиНАО в бюджет города. Это теперь наш основной тренд, территории развиваем комплексно, не допуская превращения Новой Москвы в еще один спальный район.

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