Фильтрация воздуха очистных сооружений Зеленограда заработает в полном объеме

У зеленоградских очистных сооружений Мосводоканала есть одно кардинальное отличие от всех остальных очистных сооружений столицы: они построены по самым современным технологиям, разработанным в Германии, и их структура предполагает тщательную очистку и обеззараживание воды.

— Станция достаточно новая, пущена в эксплуатацию в 2000 году. Ее производительность — 140 кубических метров воды в сутки, — рассказывает руководитель производственного управления «Зеленоградводоканал» АО «Мосводоканал» Александр Каменецкий. — Она предназначена для полной биологической очистки воды, удаления фосфора, азота и обеззараживания стоков.

Станцию строили по немецкой технологии. Заключается она в том, что на очистных сооружениях полностью отсутствуют первичные отстойники. Вода поступает сначала в приемную камеру, затем, пройдя механическую очистку, уходит в бассейны дефосфотации.

Дело в том, что основным источником неприятного запаха на очистных сооружениях являются как раз первичные отстойники и каналы, по которым в них поступает вода.

На зеленоградских сооружениях вместо первичных отстойников оборудованы специальные бассейны, в которых из воды удаляется фосфор. Несмотря на то что бассейны эти открытые, вода не источает абсолютно никакого запаха. Удалять фосфор и другие примеси помогает биологически активный ил. Если набрать такую воду в колбу, через какое-то время ил начнет оседать и примет вид обычной грязи. На самом же деле это бактерии и микроорганизмы, которые поглощают из воды вредные примеси.

На конечных этапах вода проходит через фильтры доочистки, обеззараживается ультрафиолетом и сбрасывается в водоем.

Сегодня на очистных сооружениях Зеленограда ведутся пусконаладочные работы на специальных станциях, которые «вытягивают» грязный воздух из закрытых камер механической очистки воды — единственного места, которое может быть источником неприятного запаха. Со дня на день эти станции начнут работать в полную силу.

КСТАТИ

При всех очистных сооружениях Мосводоканала, в том числе и при зеленоградских, работают лаборатория и экологическая служба. Согласно результатам регулярных проверок, очищенная и обеззараженная вода, которую сбрасывают в водоем, оказывается даже чище, чем вода в самом водоеме.

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