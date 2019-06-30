Польша заявила о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ
Польша, Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Словакия собираются подготовить резолюцию по поводу возвращения представителей России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил маршал польского сената Станислав Карчевский.
— Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией, — заявил он, комментируя решение восстановить в правах российскую делегацию.
Станислав Карчевский добавил, что подготовка совместной декларации пройдет после празднования 450-летия со дня подписания Люблинской унии, проходящего в воскресенье в польском городе Люблине.
Политик добавил, что страны договорились о проведении совместной встречи как можно скорее, передает Polskie Radio.
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